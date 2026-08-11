Fuga de gas obliga a evacuar a 19 personas en Monterrey

Una fuga de gas natural provocó la evacuación preventiva de alrededor de 19 personas en la colonia Obrera, en el municipio de Monterrey.
El reporte fue recibido a través de la línea de emergencias 911, por lo que elementos de Protección Civil se movilizaron hasta el cruce de las calles Adolfo Prieto y Juan Escutia.
A su llegada, los cuerpos de auxilio confirmaron la presencia de una fuga de gas natural proveniente de una tubería de aproximadamente dos pulgadas y media, perteneciente a la empresa Naturgy.
Evacúan viviendas y establecimientos por seguridad
Ante el riesgo, se implementó un acordonamiento preventivo y se evacuaron personas de establecimientos y viviendas ubicadas en los alrededores, entre ellas una farmacia, una tienda de conveniencia, un taller mecánico, un hostal y aproximadamente seis domicilios.
Personal especializado de Naturgy arribó al sitio para realizar las maniobras necesarias para controlar y reparar la fuga.
Descartan personas lesionadas tras la fuga
En el lugar también trabajaron elementos de Protección Civil de Monterrey y del Estado, Policía de Monterrey y personal de Movilidad.
No se reportaron personas lesionadas como consecuencia de este incidente.