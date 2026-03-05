Fuga de gas cloro causa movilización en zona de Loma Larga

Luego de detectarse un escape en un cilindro de una tonelada dentro del área de cloración de las instalaciones de Agua y Drenaje de Monterrey.

Una fuga de gas cloro registrada durante la noche del martes provocó la movilización de cuerpos de emergencia en la colonia Loma Larga, al sur de Monterrey, luego de detectarse un escape en un cilindro de una tonelada dentro del área de cloración de las instalaciones de Agua y Drenaje de Monterrey.

El reporte inicial se recibió a las 23:50 horas, lo que derivó en la llegada de elementos de Protección Civil de Nuevo León, quienes al arribar al cruce de Loma Larga y Loma Alta establecieron un perímetro de seguridad y comenzaron la evaluación del cilindro que presentaba la fuga.

Las labores se realizaron de manera coordinada con personal de Protección Civil Monterrey y Bomberos de Nuevo León, logrando controlar el incidente mediante maniobras especializadas para el cambio del tubo dañado, evitando con ello una mayor dispersión del gas.

Durante la atención del evento, personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas valoró a un hombre de 25 años identificado como Alejandro Misael Zavala, quien se encontraba a cargo del tanque al momento del incidente, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. Posteriormente, el área quedó bajo resguardo y supervisión de personal operativo de Agua y Drenaje.

Las acciones concluyeron alrededor de las 01:10 horas, sin que se reportaran personas evacuadas ni afectaciones adicionales en la zona.