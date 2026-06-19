Fuga de gas causa movilización frente a la UDEM, Santa Catarina

Como medida preventiva, fueron cerrados dos carriles de circulación sobre la avenida José Calderón con dirección hacia Alfonso Reyes

Una intensa movilización de cuerpos de auxilio se registró la mañana de este miércoles tras reportarse una fuga de gas en un terreno aledaño a la Universidad de Monterrey (UDEM), en los límites de Santa Catarina y San Pedro.

El incidente fue reportado alrededor de las 10:00 horas, en el cruce de las avenidas José Calderón y Alfonso Reyes, luego de que presuntamente una retroexcavadora que realizaba trabajos en un terreno baldío dañara accidentalmente un ducto de gas.

Tras el impacto, comenzó una fuerte emanación de gas que incluso era visible a simple vista, generando preocupación entre trabajadores y personas que transitaban por la zona.

Ante la situación, se desplegó un operativo coordinado por elementos de Protección Civil de la UDEM, así como corporaciones de Santa Catarina y San Pedro Garza García, quienes procedieron a asegurar el área para evitar riesgos mayores.

Autoridades señalaron que no fue necesario evacuar a estudiantes, debido a que gran parte de la comunidad universitaria se encuentra en periodo vacacional. Además, se indicó que el incidente no representó riesgo directo para maestros o personal que aún permanecía dentro de las instalaciones.

Como medida preventiva, fueron cerrados dos carriles de circulación sobre la avenida José Calderón con dirección hacia Alfonso Reyes, mientras personal especializado realizaba las maniobras para controlar la fuga y eliminar cualquier peligro.