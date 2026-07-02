Fuga de drenaje y registro abierto afectan calles en el Centro

Personas que diariamente pasan por el lugar señalaron que la situación no ha sido atendida, pese a que el problema persiste desde hace varios días.

Una fuga de agua de drenaje mantiene desde hace una semana una situación de molestias y riesgo para quienes transitan por calles del centro de Monterrey.

El problema se localiza en el cruce de las calles Tapia y Colegio Civil, donde reportan la presencia constante de aguas residuales que generan fuertes olores en la zona.

Además del mal olor, en el sitio permanece un registro abierto que representa un peligro tanto para peatones como para automovilistas. Para advertir del riesgo, fue colocado un bote como señal improvisada; sin embargo, éste también obstruye parcialmente la circulación.

Personas que diariamente pasan por el lugar señalaron que la situación no ha sido atendida, pese a que el problema persiste desde hace varios días.

Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades municipales y a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey para que intervengan a la brevedad y solucionen la fuga, además de asegurar el registro para evitar accidentes.