Fuga de aguas negras afecta colonia y escuela en Monterrey

Algunos menores han presentado síntomas como diarrea, dolor de cabeza y vómito, situación que atribuyen a las condiciones insalubres provocadas por la fuga

Una fuga de aguas negras que permanece desde hace aproximadamente dos meses afecta a vecinos de la colonia Valle de Infonavit, en Monterrey, donde el agua contaminada brota de una alcantarilla y recorre al menos tres cuadras.

El problema se registra en el cruce de las calles Titanio y Criptón, en el sexto sector de la colonia, donde los escurrimientos han generado encharcamientos y alcanzan una plaza pública.

Fuga de aguas negras afecta a estudiantes

La situación también afecta a estudiantes de la escuela primaria Miguel Alemán.

De acuerdo con padres de familia, algunos menores han presentado síntomas como diarrea, dolor de cabeza y vómito, situación que atribuyen a las condiciones insalubres provocadas por la fuga.

Los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades municipales para reparar la alcantarilla, detener el flujo de aguas negras y realizar labores de limpieza en las zonas afectadas.