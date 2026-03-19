Fuga de agua provoca socavón y camioneta cae en Monterrey

Según trascendió el hundimiento de la calle se debió a la ruptura de un ducto y el agua que corrió en el subsuelo fue debilitando la tierra.

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Una fuga de agua provocó que se donara un socavón sobre la avenida María Izquierdo y un conductor cayera junto con su camioneta en el pozo.

El daño de la carpeta asfáltica ocurrió en Gaza que comunica a esta arteria con Lavalle Rufino Tamayo, en San Pedro.

El socavón se formó a 50 metros del cruce con la avenida Lázaro Cárdenas.

Según trascendió el hundimiento de la calle se debió a la ruptura de un ducto y el agua que corrió en el subsuelo fue debilitando la tierra.

Al presentase el desplome del pavimento un conductor que circulaba sobre la avenida María Izquierdo cayó junto con su camioneta al tomar esta gaza.

A pesar de que el vehículo quedó dañado de la parte frontal, el conductor salió ileso.

La zona fue acordonada por personal de vialidad de San Pedro.