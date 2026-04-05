Fuga de agua potable en torre Convex provoca encharcamientos

Una fuga de agua potable con más de seis horas activa se registra en las inmediaciones de la torre Convex, ubicada sobre la calle 16 de Septiembre, entre América y Miguel Nieto, en la colonia Nuevas Colonias, en Monterrey.
El incidente estaría relacionado con una reparación previa realizada hace aproximadamente cuatro días por parte de Agua y Drenaje de Monterrey. Sin embargo, vecinos señalan que la intervención fue provisional, ya que en vez de sustituir la tubería dañada, se colocó una manguera que terminó colapsando debido a la presión del flujo.
En la zona es visible el deterioro de la infraestructura: la banqueta permanece rota, hay presencia de escombro y se observa la tubería expuesta, oxidada. La manguera instalada de forma temporal continúa expulsando agua a alta presión, generando un chorro constante que impacta directamente contra vehículos estacionados y se extiende hacia la vialidad.
La fuga ha provocado encharcamientos considerables, afectando tanto el tránsito vehicular como el paso peatonal en el sector.