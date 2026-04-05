Fuga de agua potable en torre Convex provoca encharcamientos

Por: Julieta Guevara 01 Abril 2026, 11:06 Compartir

El incidente estaría relacionado con una reparación previa realizada hace aproximadamente cuatro días por parte de Agua y Drenaje de Monterrey.

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Una fuga de agua potable con más de seis horas activa se registra en las inmediaciones de la torre Convex, ubicada sobre la calle 16 de Septiembre, entre América y Miguel Nieto, en la colonia Nuevas Colonias, en Monterrey. El incidente estaría relacionado con una reparación previa realizada hace aproximadamente cuatro días por parte de Agua y Drenaje de Monterrey. Sin embargo, vecinos señalan que la intervención fue provisional, ya que en vez de sustituir la tubería dañada, se colocó una manguera que terminó colapsando debido a la presión del flujo. En la zona es visible el deterioro de la infraestructura: la banqueta permanece rota, hay presencia de escombro y se observa la tubería expuesta, oxidada. La manguera instalada de forma temporal continúa expulsando agua a alta presión, generando un chorro constante que impacta directamente contra vehículos estacionados y se extiende hacia la vialidad. La fuga ha provocado encharcamientos considerables, afectando tanto el tránsito vehicular como el paso peatonal en el sector.