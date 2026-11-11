Fuga de 25 internos de un centro de rehabilitación en Escobedo

Motín e incendio en anexo de Escobedo provocaron fuga de 25 internos, dos hombres resultaron lesionados esta madrugada.

Un presunto motín al interior de un centro de rehabilitación provocó un incendio y la movilización de corporaciones de auxilio y seguridad, luego de que varios internos presuntamente prendieran fuego a colchones y documentos para escapar del inmueble, en el municipio de Escobedo.

Los hechos fueron reportados durante la madrugada de este martes en el centro denominado Renacimiento Espiritual, ubicado sobre la calle C-7, en la colonia Praderas de los Girasoles.

De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente los internos provocaron el fuego en el área de las escaleras, donde quemaron papelería y colchones, lo que generó un conato de incendio.

En medio de la situación, alrededor de 25 personas presuntamente escaparon del centro de rehabilitación; sin embargo, trascendió que posteriormente habrían sido detenidas por las autoridades.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja y policías municipales, quienes encontraron a dos hombres recostados en el exterior de un establecimiento de comida cercano, luego de que presuntamente resultaran lesionados al caer durante los hechos.

Ambos fueron valorados por los paramédicos y, aunque no presentaban lesiones de gravedad, se informó que serían trasladados a una clínica particular para una revisión médica.

Durante la inspección, Protección Civil contabilizó aproximadamente 120 hombres en el inmueble, distribuido en tres niveles. Además, se informó que el establecimiento operaba junto con otros centros de rehabilitación y que uno de los espacios no contaba con permiso de uso de suelo, por lo que se determinó su cierre y el traslado de alrededor de 60 internos a otra área.

El conato fue sofocado por los propios internos mediante extintores y cubetas con agua, sin que se reportaran daños estructurales ni fuera necesario evacuar todo el inmueble.

De manera preventiva, alrededor de 45 hombres fueron evacuados, mientras las autoridades quedaron a la espera del personal de Inspecciones para determinar las acciones correspondientes.