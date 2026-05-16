Fuerza Civil resguarda inmuebles por caso de huachicol

Gerardo Escamilla Vargas precisó que las investigaciones y operativos fueron desarrollados por instancias federales, quienes continúan con las indagatorias

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, informó que Fuerza Civil participa actualmente en el resguardo de inmuebles relacionados con los recientes operativos contra el huachicol realizados por autoridades federales.

Luego de que la Fiscalía General de la República anunciara acciones y aseguramientos vinculados al robo de combustible, el funcionario explicó que la intervención directa fue encabezada por autoridades federales provenientes de la Ciudad de México.

“Nosotros colaboramos una vez que concluyeron las operaciones. La Fiscalía Federal, a través de FEDO, solicitó la custodia de algunos inmuebles y es donde Fuerza Civil está participando en este momento”, señaló.

Escamilla Vargas precisó que las investigaciones y operativos fueron desarrollados por instancias federales, quienes continúan con las indagatorias correspondientes sobre la red de huachicol detectada en la entidad.

“Fueron operaciones realizadas por autoridades de la Ciudad de México y quienes llevan a cabo las investigaciones correspondientes”, puntualizó.

Durante la rueda de prensa, el secretario también fue cuestionado sobre una nueva modalidad de extorsión telefónica relacionada con supuestas multas de tránsito enviadas mediante mensajes a usuarios de telefonía móvil.

Sin embargo, el funcionario únicamente respondió sobre la participación de Fuerza Civil en los operativos federales contra el robo de combustible.