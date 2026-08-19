Fuerza Civil refuerza vigilancia en carreteras de Nuevo León

Miguel Flores informó que la corporación mantiene puntos de control y patrullajes durante el cierre vacacional para garantizar el regreso seguro de las familias

Ante la recta final del periodo vacacional previo al regreso a clases de educación básica, el Gobierno del Estado mantiene un operativo permanente de seguridad en las carreteras de Nuevo León a través de la estrategia “Presencia Total”, informó el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores.

El funcionario estatal detalló que la División Caminos de Fuerza Civil, en coordinación con las divisiones Aérea, Blindada, Control Territorial y Tecnologías e Inteligencia, mantiene activos puntos de control policial, patrullajes continuos y vigilancia en vías estratégicas para prevenir incidentes y salvaguardar a los viajeros.

Flores destacó que la instrucción es garantizar la tranquilidad de las familias que transitan por las principales arterias viales de la entidad, tanto de visitantes como de las y los neoleoneses que retornan a sus hogares.

“En esta última etapa del periodo vacacional reforzamos la presencia de Fuerza Civil en nuestras carreteras para que las familias puedan regresar a casa con tranquilidad en este periodo previo al regreso a clases en los planteles de educación básica”, indicó el funcionario estatal.

“Presencia Total significa estar donde se necesita, con elementos, tecnología y coordinación, tenemos el compromiso de estar cerca a la población de manera permanente para que se sientan más seguros en sus viajes”, expresó.

El titular de la política interna de Nuevo León resaltó que la operatividad de la corporación estatal se sustenta en los recientes resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del INEGI, indicador en el que Fuerza Civil se posicionó en primer lugar nacional en rubros clave como ascenso y desarrollo policial, certificación de cadetes a nivel nacional, capacidad de respuesta y combate al crimen organizado, desarrollo de operaciones aéreas y aseguramiento de armas de alto poder.

Finalmente, Flores enfatizó que la estrategia en los tramos carreteros se fortalece mediante un esquema de coordinación con corporaciones federales, estatales y municipales, articulación que ha contribuido a registrar una baja en los índices delictivos del estado hasta alcanzar niveles mínimos históricos.