Fuerza Civil mantiene vigilancia en carreteras de Nuevo León

La vigilancia en los ejes viales forma parte del programa integral Presencia Total, un modelo con el cual la corporación estatal despliega sus capacidades

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, informó que la nueva Fuerza Civil ha logrado consolidar la seguridad en la red carretera de la entidad con la implementación de una estrategia integral basada en la vigilancia continua, patrullajes estratégicos y esquemas de atención ciudadana.

Divisiones especializadas mantienen vigilancia en carreteras

Detalló que las tareas operativas están a cargo de las divisiones especializadas de Caminos y de Control Territorial. Ambas corporaciones tienen la instrucción de mantener presencia permanente en las vías que cruzan el estado para brindar auxilio y protección a los automovilistas y transportistas.

"Buscamos que todos quienes transitan por nuestras carreteras tengan la certeza de que en todo el camino hay elementos vigilando sus trayectos para protegerlos, por eso mantenemos una presencia permanente y contamos con puntos estratégicos para que se acerquen a pedir apoyo cuando lo necesiten", detalló.

Cobertura aérea y terrestre: Estrategia de Presencia Total

La vigilancia en los ejes viales forma parte del programa integral Presencia Total, un modelo con el cual la corporación estatal despliega sus capacidades operativas tanto por tierra como por aire en toda la geografía de Nuevo León. Este esquema permite optimizar los tiempos de respuesta ante contingencias y disuadir actividades delictivas en las zonas colindantes.

Flores enfatizó que la especialización y equipamiento de las diferentes divisiones de Fuerza Civil han sido piezas clave para mejorar los índices de confianza y seguridad en los trayectos intermunicipales e interestatales.