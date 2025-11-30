Info 7 Logo
Fuerza Civil mantiene operativo en carreteras de Nuevo León

Por: Diana Leyva

29 Noviembre 2025, 12:18

Más de 200 policías y 100 unidades fueron incorporadas a la División Caminos con el objetivo de reforzar las tareas de seguridad en las autopistas de la entidad

La División Caminos de Fuerza Civil informó que mantiene su presencia en carreteras y autopistas durante la jornada de este sábado, con el fin de garantizar mayor seguridad a los viajeros que se dirigen hacia los Estados Unidos.

Elementos de la corporación se encuentran instalados sobre las carreteras hacia Laredo y Reynosa, en conjunto con personal Guardia Nacional y autoridades federales.

Cabe destacar que, alrededor de 200 policías y 100 unidades fueron incorporadas a la división para reforzar las tareas de seguridad en la zona.

Además, son apoyados por la División Aérea y la División Blindada con el fin de incrementar su presencia en dichas autopistas.

