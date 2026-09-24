Fuerza Civil investiga operativo tras video difundido en redes 

Fuerza Civil separó de sus funciones a los elementos involucrados mientras Asuntos Internos y Policía Cibernética investigan un video difundido en redes

Durante la Mesa de Construcción de Paz, el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, explicó que la corporación cuenta con un área de Asuntos Internos y Policía Cibernética, que dieron seguimiento al material difundido en redes sociales.

“Estas dos áreas de manera permanente están realizando búsqueda y navegación en redes sociales, reciben información de la ciudadanía y cuando se tiene noticia de un evento como el que ustedes han hecho del conocimiento de la ciudadanía, se inicia un expediente nosotros llamamos de oficio para dar un seguimiento y dar una investigación”.

Escamilla señaló que las imágenes continúan siendo analizadas y que, hasta este momento, no se ha podido determinar que un elemento policial haya realizado la posible detonación que se menciona en relación con el video.

“Se ha estado analizando los vídeos que se muestran, hasta el momento la información que nosotros tenemos, no hemos podido determinar de esta información de los vídeos que haya sido un elemento policial el que realiza la posible detonación, seguiremos investigando y llegando más información hasta determinar la responsabilidad correspondiente”.

Como parte del procedimiento, los elementos que participaron en la intervención fueron separados de sus actividades mientras continúa la investigación y permanecen a disposición de las autoridades correspondientes.

El secretario de Seguridad agregó que existe coordinación con la Fiscalía General de Justicia y que, en caso de requerirse información, Fuerza Civil colaborará con las autoridades encargadas de esclarecer los hechos.

“Los elementos se encuentran a disposición y fuera de actividades del trabajo, es decir, han sido separados del cargo y están a disposición de esta investigación para poder colaborar nosotros con las demás autoridades”.

Además, informó que la Unidad de Atención a Víctimas mantiene contacto con las personas que aparecen en el video, con el objetivo de brindarles apoyo.

Por otra parte, se informó que la persona detenida durante la intervención fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia por el delito de daño en propiedad ajena, debido a daños ocasionados a una patrulla.

La investigación continuará para determinar las circunstancias de lo ocurrido y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes.