Fuerza Civil investiga hechos captados en video viral

En el lugar, no se registraron personas lesionadas, lográndose la detención del hombre por la agresión a los elementos y a los civiles

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Luego de hacerse público un video donde supuestamente una mujer que se encontraba en riesgo muestra cómo es agredida en calles de la colonia Alfonso Reyes, donde un oficial de Fuerza Civil intenta resguardarla.

El área de Asuntos Internos de Fuerza Civil mencionó que se encuentra abierta una investigación, de los hechos.

Detonaciones habrían sido realizadas por civiles armados

Los primeros informes señalan que las detonaciones que se escuchan en el video provinieron de civiles armados que se resistían a una detención en la calle Elvira Rentería.

En las imágenes se muestra cómo los policías que aparecen en el video buscan proteger a la señora y a la niña que lleva en brazos, pues comienza a pedir a los maleantes que detengan el fuego al tener a la bebé.

Sin embargo, esta se pone en la zona de riesgo, haciendo que el elemento las cubra para su seguridad.

Detienen a un hombre tras agresión contra elementos

En el lugar, no se registraron personas lesionadas, lográndose la detención del hombre por la agresión a los elementos y a los civiles.