Fuerza Civil es la policía estatal con mayor confianza: Escamilla

El secretario de Seguridad de Nuevo León, Gerardo Escamilla Vargas, informó que la Fuerza Civil se consolida como la policía estatal con mayor confianza a nivel nacional, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Durante la Mesa de Seguridad, Escamilla destacó que esta distinción se obtiene por tercera ocasión consecutiva, lo que refleja la continuidad en la estrategia de seguridad, así como la coordinación entre los tres niveles de gobierno y una inversión superior a los 30 mil millones de pesos destinada al fortalecimiento de la corporación.

El funcionario señaló que, además de liderar la confianza ciudadana a nivel estatal, los municipios metropolitanos de Nuevo León se ubican hasta 25 puntos porcentuales por debajo de la media nacional en percepción de inseguridad, registrando mejoras en cinco de los siete municipios evaluados.

En cuanto a los resultados operativos, Gerardo Escamilla informó que, como parte de la Operación Muralla, enfocada en la zona rural del estado, durante la última semana se logró la detención de 22 personas, así como el aseguramiento de cuatro vehículos y un arma de fuego, manteniéndose activa la estrategia para contener delitos de alto impacto.

Asimismo, detalló que en el tiempo de Coordinación Metropolitana se registraron 27 personas detenidas, el aseguramiento de tres vehículos y siete armas de fuego, con acciones realizadas principalmente en Monterrey, Escobedo, Apodaca, García, San Nicolás y Juárez.

Escamilla subrayó que estos resultados confirman que los neoloneses cuentan con instituciones de seguridad fortalecidas, producto de la inversión, la profesionalización policial y la coordinación operativa permanente.