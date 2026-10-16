Fuerza Civil detiene en Cadereyta a dos sospechosos de extorsión

Fuerza Civil detuvo en Cadereyta a dos presuntos integrantes de un grupo delictivo y aseguró 140 envoltorios con droga, dinero y celulares.

Dos presuntos integrantes de un grupo delictivo con base en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron detenidos por elementos de Fuerza Civil en Cadereyta, donde presuntamente buscaban establecer un centro de operaciones.

De acuerdo con información de seguridad, los sospechosos pretendían utilizar el municipio para cometer delitos de alto impacto.

Durante la intervención, los policías aseguraron 140 envoltorios con presuntas dosis de droga, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Las investigaciones señalan que ambos detenidos ya eran rastreados por su probable participación en extorsiones y delitos contra la libertad personal en Salinas Victoria, donde presuntamente recurrían al cobro de cuotas, amenazas y retenciones ilegales.

Según las líneas de investigación, los sospechosos operaban en la zona norte del área metropolitana antes de intentar trasladar sus actividades a Cadereyta.

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.