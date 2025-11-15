Fuerza Civil detiene a pareja con dosis de droga en Guadalupe

La acción ocurrió tras una conducción riesgosa que derivó en el hallazgo de varias sustancias ilícitas y en la atención de dos menores que iban en el vehículo.

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a una pareja presuntamente en posesión de diferentes tipos de droga durante un operativo realizado la mañana de este jueves en la colonia Riberas de Linda Vista.

Los oficiales detectaron un Volkswagen Bora conducido de manera imprudente, por lo que marcaron el alto y, tras una revisión en el cruce de Miguel de la Madrid y Lázaro Cárdenas, encontraron entre las pertenencias de los sospechosos –identificados como Yan “N”, de 20 años, y Jessany “N”, de 22– 63 dosis de sustancia similar a cristal, 20 envoltorios parecidos a cocaína y 10 bolsas con hierba con características de marihuana.

La pareja viajaba con dos menores de edad, quienes fueron canalizados a las autoridades correspondientes. Los adultos quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.