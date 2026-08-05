Fuerza Civil asegura arsenal en cueva en Aramberri

Fuerza Civil detuvo a dos presuntos delincuentes en una cueva de Aramberri y aseguró un arsenal de uso exclusivo del Ejército tras una persecución.

Al interior de una cueva en Aramberri, policías de Fuerza Civil detuvieron a dos presuntos delincuentes y decomisaron un arsenal de gran tamaño.

Como parte de labores de inteligencia al sur del estado, los elementos localizaron a dos personas que se presume forman parte de un grupo criminal.

Al verse descubiertos intentaron huir adentrándose en la serranía, desatando una persecución.

En la cueva donde fueron alcanzados había dos armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Además se encontraron cinco chalecos balísticos, cinco cargadores abastecidos, y más de 1,500 municiones.

Un arma calibre .50 también forma parte de lo asegurado por los agentes.

Los sospechosos, identificados como Jesús de 39 años y Liliana de 28, estaría detrás de atentados a autoridades estatales.

De acuerdo con las indagatorias iniciales, son integrantes de un grupo delictivo con presencia nacional e internacional.