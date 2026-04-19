Fuerza Civil arresta a pareja con droga en Valle de Santa Lucía

Una pareja señalada como generadora de violencia fue detenida en Monterrey tras un operativo de inteligencia encabezado por Fuerza Civil

Una pareja presuntamente vinculada a actividades delictivas fue detenida en el municipio de Monterrey como resultado de un operativo coordinado entre la División de Inteligencia de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones.

Las acciones se desarrollaron durante las primeras horas de este sábado en la colonia Valle de Santa Lucía, zona donde, de acuerdo con labores de seguimiento, los ahora detenidos mantenían presencia constante.

El despliegue policial se concentró en el cruce de las calles Graciano Sánchez y Pedro Zorrilla, donde los elementos ubicaron a una pareja cuyas características coincidían con las descripciones obtenidas previamente.

Tras ser abordados, los sospechosos se identificaron como Alejandro “N”, de 35 años, y Gabriela “N”, de 33, quienes quedaron bajo custodia de las autoridades en el lugar.

Aseguramiento de droga

Durante la revisión, los agentes decomisaron 50 envoltorios con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como 48 dosis de una sustancia sólida blanca que coincide con la apariencia de la cocaína en piedra.

Las autoridades presumen que ambos detenidos forman parte de un grupo de la delincuencia organizada, en el que desempeñarían funciones como generadores de violencia en la zona.

Tras su detención, la pareja fue trasladada y puesta a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.