Fuerza Civil alcanza meta de 7,500 policías en Nuevo León

Nuevo León reportó que Fuerza Civil ya superó los 7,400 elementos y, con agentes en capacitación, rebasará la meta sexenal de 7,500 policías

Nuevo León reportó ayer haber alcanzado la meta sexenal de contar con 7,500 policías en la corporación estatal Fuerza Civil, establecida en 2021 dentro del Plan Estatal de Desarrollo.

Con esta cantidad, el estado alcanza el 71% del nivel per cápita recomendado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y cerca de la mitad de lo sugerido por los estándares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además, el número de policías estatales es casi 60% superior al que heredó la actual administración de la cuestionada gestión del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Fuerza Civil alcanza los 7,407 elementos

En conferencia de prensa posterior a la reunión de seguridad, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, y el secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, señalaron que la meta sexenal ya fue alcanzada al contar actualmente con 7,407 elementos en Fuerza Civil. Agregaron que, con los grupos que permanecen en capacitación, la cifra superará ampliamente los 7,500 efectivos.

Esta cantidad representa 1.28 policías por cada 1,000 habitantes, equivalente al 71% de los 1.8 elementos recomendados por el SESNSP y al 46% de los 2.8 policías por cada mil habitantes sugeridos por la ONU.

“De acuerdo con los reportes más recientes del estado de fuerza de Fuerza Civil, hemos alcanzado los 7,407 policías".

“Hemos superado el objetivo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, por lo que damos por cumplida la meta del sexenio".

“Con las generaciones que permanecen en la Academia y en la Universidad de Ciencias de la Seguridad, al término de este sexenio rondaremos los 7,500 policías”, indicó Escamilla.

Todavía en abril pasado, Nuevo León registraba ante la plataforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública 6,974 elementos; sin embargo, la cifra ya aumentó a más de 7,400.

¿De dónde provienen los nuevos elementos de Fuerza Civil?

Escamilla indicó que el 60% de los elementos son originarios de Nuevo León y el 40% restante proviene de otras entidades, resultado de una intensa campaña de reclutamiento implementada a nivel nacional durante los últimos dos años.

“El gobernador instruyó una campaña que denominamos reclutamiento acelerado, la cual consistió en una estrategia de comunicación masiva en el centro del país y en otras entidades”, afirmó.

Al presentar a Escamilla, Flores Serna aseguró que el gobierno estatal se encuentra satisfecho por haber alcanzado la meta propuesta.

“La policía estatal Fuerza Civil ya cumple con la meta que nos habíamos propuesto para el sexenio. Ya contamos con los elementos necesarios”, indicó el secretario general de Gobierno.

Bronco dejó 'muy poquitos'

La policía estatal Fuerza Civil inició operaciones el 14 de septiembre de 2011, durante la administración del exgobernador Rodrigo Medina, con 422 elementos y la expectativa de alcanzar los 14,000 efectivos.

Al cierre de ese sexenio, de acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno del mandatario priista, la corporación contaba con 4,303 elementos.

Sin embargo, al inicio de la administración del exgobernador Jaime Rodríguez “El Bronco”, la cifra descendió a 3,774 elementos, lo que representó una reducción de 13 por ciento.

Al concluir dicho sexenio, Rodríguez Calderón dejó la corporación con 4,662 elementos, cifra que quedó 33% por debajo de la meta de 7,000 policías que se había comprometido a alcanzar.

Y mejora la seguridad

Las autoridades señalaron que el fortalecimiento de Fuerza Civil también se ha reflejado en indicadores de seguridad.

Durante el programa Nuevo León Informa, Flores Serna destacó que agosto perfila para convertirse en uno de los mejores meses de los últimos 20 años en materia de seguridad.

“En robo a persona tenemos una disminución de 75%, al igual que en robo a casa habitación y robo de vehículo, que registran sus mejores cifras de los últimos 20 años”, afirmó el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna.

Finalmente, las autoridades resaltaron los resultados obtenidos tras la puesta en operación de más de 7,500 cámaras de videovigilancia en el estado.