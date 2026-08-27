Fuerza Civil activa Operativo Muralla en zona norte de Nuevo León

Fuerza Civil activó el Operativo Muralla en Anáhuac y Lampazos, donde reportó cuatro detenidos, cinco abatidos y armas aseguradas.

Fuerza Civil activó el Operativo Muralla en la zona Rural Norte de Nuevo León como parte de una estrategia de inteligencia, investigación y seguimiento de objetivos para contener la actividad de grupos delictivos en esta región.

De acuerdo con información del operativo, la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil permitió identificar y georreferenciar puntos de interés para orientar el despliegue de las fuerzas de seguridad, principalmente en el corredor de la Carretera Libre a Colombia.

A partir de estas indagatorias, la División de Control Territorial reforzó la presencia operativa en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Como resultado de las acciones realizadas hasta el momento, las autoridades reportaron tres intervenciones: dos en el municipio de Anáhuac y una más en Lampazos.

El balance preliminar señala cuatro personas detenidas y cinco civiles armados abatidos. Además, fueron aseguradas siete armas largas, dos vehículos, diversas municiones y equipo táctico y balístico.

Durante los acontecimientos también se tuvo conocimiento de una persona civil que presentó una lesión leve, aparentemente ocasionada por una esquirla.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que esta persona no habría permanecido en la zona intervenida. Sin embargo, se mantiene abierta la investigación para determinar el origen y las circunstancias en que ocurrió la lesión.

La persona recibió atención médica en el lugar y permanece bajo valoración.

Fuerza Civil y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional mantienen presencia en la zona Rural Norte, mientras continúan las labores de investigación y vigilancia.