Fuerza Civil abate a 5 presuntos delincuentes en General Terán

Además, fueron aseguradas cinco armas largas, así como diversos cargadores, cartuchos útiles, equipo táctico y artefactos explosivos improvisados.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Elementos de Fuerza Civil abatieron a cinco presuntos integrantes de un grupo armado tras un enfrentamiento registrado durante patrullajes de vigilancia en el municipio de General Terán. Los hechos se derivaron de labores de inteligencia y recorridos estratégicos en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados detectaron a varios civiles armados que portaban vestimenta tipo camuflaje y equipo táctico. Al verse sorprendidos, los sospechosos abrieron fuego contra los agentes, lo que desató un intercambio de disparos.

Enfrentamiento deja cinco presuntos agresores abatidos

Los elementos de seguridad repelieron la agresión y lograron controlar la situación. Como resultado preliminar del operativo, se reportó la muerte de cinco presuntos delincuentes en el lugar.

Además, fueron aseguradas cinco armas largas, así como diversos cargadores, cartuchos útiles, equipo táctico y artefactos explosivos improvisados.

No hay policías lesionados tras operativo

Las autoridades informaron que, pese a la intensidad del enfrentamiento, no se registraron elementos policiales lesionados durante la intervención.

Los civiles armados agredieron a los elementos con disparos de arma de fuego, por lo que los oficiales repelieron la agresión conforme a los protocolos de seguridad.

Refuerzan seguridad en la zona

Tras los hechos, se desplegó un operativo conjunto para reforzar la seguridad en el área, con la participación de Fuerza Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

El sitio permanece bajo resguardo de las autoridades, en espera de la llegada de personal de servicios periciales y del Servicio Médico Forense para llevar a cabo las diligencias correspondientes.