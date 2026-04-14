Fuerz Civil detiene a dos mujeres en Escobedo

Se presume que participaron en hechos delictivos recientes, y se sospecha que forman parte de un grupo delictivo que tiene presencia nacional e internacional.

Elementos de Fuerza Civil y la Agencia Estatal de Investigaciones; detuvieron a dos mujeres en el municipio de Escobedo, al ser sospechosas de participar en hechos delictivos ocurridos recientemente.



Los uniformados montaron el dispositivo estratégico en la colonia Fernando Amilpa, para buscar a las sospechosas quienes ya habían sido detectadas en ese lugar ofreciendo sustancias ilícitas a los habitantes.



Fue cuando investigaban en los cruces de la calle Lic. Raúl Caballero y Avenida Lic. José López Portillo, visualizaron a dos personas cuyas características físicas coincidían con la descripción de las probables infractoras, por lo cual fueron a interceptarlas.



Identificadas como:

1. Belinda “N”, de 25 años

2. Mia “N”, de 20 años



En sus pertenencias, encontraron y decomisaron:

- 79 bolsas con marihuana.

- 70 dosis de piedra.

- 21 dosis de cristal.

- Dinero en efectivo.

- Instrumentos de pesaje.

Se presume que ambas mujeres participaron en hechos delictivos recientes, además se sospecha que forman parte de un grupo delictivo que tiene presencia nacional e internacional.

Por lo anterior, fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público para lo que resulte.