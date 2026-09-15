Fuertes vientos derriban árboles y postes en Nuevo León

Protección Civil de Nuevo León señaló que mantiene un monitoreo permanente sobre el desarrollo de las condiciones climatológicas en la región

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El desplazamiento de un frente de tormentas en diversas regiones de Nuevo León provocó fuertes rachas de viento que alcanzaron los 47 km/h, acompañadas de chubascos aislados, informó Protección Civil del Estado. El fenómeno meteorológico impactó principalmente la zona sur, la región Citrícola y el área metropolitana de Monterrey.

Protección Civil atiende múltiples reportes

Ante los estragos causados por las ráfagas, la corporación atendió múltiples reportes ciudadanos canalizados a través del sistema de emergencias 9-1-1, acumulando una lista de afectaciones que incluye 20 árboles caídos o en riesgo de caer, 14 cortocircuitos, nueve reportes de cables colgando y dos postes derribados o a punto de colapsar.

A pesar de la intensidad de las lluvias y el viento, las autoridades confirmaron que la red vial del estado no sufrió afectaciones, manteniéndose el tránsito vehicular de manera fluida y sin cierres preventivos al momento.

Mantienen vigilancia de las condiciones climatológicas

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, Protección Civil de Nuevo León señaló que mantiene un monitoreo permanente sobre el desarrollo de las condiciones climatológicas en la región.

Afectaciones tras rafagas

-Árboles caídos o en riesgo de caer: 20

-Cortocircuitos: 14

-Cables colgando: 9

-Postes caídos o por caer: 2