Fuertes olores a drenaje afectan a vecinos de Escobedo

Ante esta situación, los habitantes piden una solución definitiva para evitar que las aguas residuales continúen acumulándose

Vecinos afectados por el brote de aguas residuales en el cruce de las calles San Pedro y San Jacinto, en Escobedo, denunciaron que desde hace aproximadamente un mes enfrentan problemas con dos alcantarillas que continúan expulsando agua.

Las lluvias agravan el problema en las viviendas

De acuerdo con los habitantes, el problema se agrava cada vez que llueve, pues el agua acumulada comienza a extenderse hasta ingresar a algunas viviendas, lo que mantiene en alerta a las familias del sector.

Las dos alcantarillas se encuentran sobre la calle San Pedro y, debido al estancamiento del agua, presentan una coloración verdosa. Además, los vecinos señalaron que los olores a drenaje son intensos y afectan a quienes viven en los alrededores.

Vecinos piden una solución definitiva

Aunque aseguran que personal de Agua y Drenaje de Monterrey ya ha acudido para levantar los reportes correspondientes, hasta el momento el problema persiste.

Ante esta situación, los habitantes piden una solución definitiva para evitar que las aguas residuales continúen acumulándose.