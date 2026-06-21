Fuertes lluvias provocan inundación y vehículos varados

Autoridades exhortaron a la población a evitar transitar por el área debido al riesgo que representa el nivel del agua acumulada.

La intensa lluvia que azotó este viernes a la zona metropolitana provocó severas afectaciones en la avenida Constituyentes, donde se registró una importante inundación que complicó la circulación vehicular.



Debido al alto nivel del agua, varios automovilistas quedaron varados sobre la vialidad, mientras que el camellón central prácticamente desapareció de la vista al quedar completamente cubierto por la corriente.



Las condiciones en la zona también afectaron a los comercios y negocios cercanos. Una gasolinera ubicada en el sector suspendió sus operaciones, mientras que diversas empresas aledañas permanecen sin energía eléctrica a consecuencia de las condiciones climatológicas.



Autoridades exhortaron a la población a evitar transitar por el área debido al riesgo que representa el nivel del agua acumulada, considerada una zona de alto riesgo durante este tipo de fenómenos meteorológicos.