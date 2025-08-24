Fuertes lluvias provocan encharcamientos y vialidades cerradas

Por lluvias intensas, Monterrey implementa cierres viales en José Ángel Conchello, Ruiz Cortines y Paseo de los Leones para proteger a los automovilistas

Debido a las intensas lluvias registradas en Monterrey, autoridades implementaron cierres viales preventivos en puntos clave de la ciudad para garantizar la seguridad de los automovilistas.

Entre las zonas afectadas se encuentran la avenida José Ángel Conchello con Ruiz Cortines y el paso a desnivel en Paseo de los Leones con Moisés Sáenz, donde se registraron considerables encharcamientos.

Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con elementos de Tránsito de Monterrey, restringió la circulación en sentido poniente-oriente en el paso deprimido para prevenir accidentes.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar precauciones, buscar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras continúan las lluvias en la ciudad.

Tras las fuertes lluvias y los encharcamientos, se rescató a tres personas a bordo de una camioneta en Abraham Lincoln y Gonzalitos; asimismo, se informa un reporte de auto varado en Col. Antonio I. Villarreal y se dirigen a auxiliarlo.

Elementos de Protección Civil de Monterrey realizaron labores de rescate en el cruce de Fidel Velázquez y avenida Abraham Lincoln, donde varios conductores y pasajeros quedaron varados debido a la fuerte corriente de agua.

Personal de Movilidad trabajó en la liberación de la vialidad, mientras que las autoridades exhortaron a los automovilistas a mantener la calma y seguir las indicaciones.

Zonas cerradas debido a los encharcamientos y fuertes lluvias: