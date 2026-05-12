Fuertes lluvias inundan vivienda en Jardines de la Fuente, Juárez

Se indicó que el paso natural del agua hacia la parte norte del arroyo fue cerrado, situación que provoca que durante tormentas intensas el cauce se desborde

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Casas inundadas, avenidas compasadas y el despliegue de rescatistas, fue el saldo que generó una tormenta que cayó durante la madrugada del lunes en el municipio de Juárez.

Entre las 04:00 horas y las seis de la mañana, el aguacero sorprendió varios fraccionamientos localizados al sur de la carretera a Reynosa.

La lluvia que provocó el desbordamiento del Arroyo Hondo, cuya corriente invadió las calles de la colonia Jardín de las Fuentes, Santa Lidia, San Roberto, Fuente de Piedra y San José.

Al salirse de su cause, el aguacero sorprendió varios bajó por varias calles descendientes entre ellas Avenida Fuentes de Piedra, cuya construcción bloqueó la ruta natural del Arroyo.

Por lo menos seis casas de la calle Jardín Tropical en la colonia Jardín de la Fuente vieron afectada su estructura.

El agua alcanzó una altura de medio metro, ingresó a las viviendas y causó daño al mobiliario y documentación personal.

“El agua ingresó en cuestión de minutos y mojó todo lo que había en la casa” , dijo el dueño de una de las viviendas.

Debido a que el fraccionamiento aún no es entregado al municipio, la mayoría de las casas reciben energía eléctrica de forma hechiza.

Para algunos vecinos fue un riesgo latente de sufrir una descarga eléctrica.

“No podíamos ir al patio porque el cable de luz esta en el piso”

Los estragos en estos sectores movilizaron unidades de Protección Civil de Juárez, cuyos elementos se mantuvieron en alerta en esos sectores.

Por su parte Protección Civil del Estado, informó que durante la tromba, 42 vehículos quedaron varados, 2 postes cayeron, 17 árboles a punto de colapsar, seis cables derribados y hubo 26 cortos circuitos.

Asimismo se dio a conocer que no hubo reportes de personas lesionadas o desaparecidas.