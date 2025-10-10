Fuerte operativo en Cerro de la Campana por búsqueda de personas

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones irrumpieron en viviendas del Cerro de la Campana, generando tensión en la búsqueda de dos desaparecidos

Momentos de tensión se vivieron en lo alto de las viviendas ubicadas en el cerro de la campana, luego de que elementos de la agencia estatal de investigaciones irrumpieran para dar con el paradero de dos personas desaparecidas.

Los agentes de antisecuestros, en conjunto con el grupo de búsqueda de personas de Fuerza Civil, arribaron a la zona con el fin de localizar a:

• Juan De Dios Castillo García, de 39 años.

Desaparecido el 27 de septiembre del 2025, en la colonia Altamira, en Monterrey.

Así como a:

• Rubén Bugarín Amaro

Desaparecido el 28 de agosto del 2021.

Con ayuda de K9´s y el dron de Protección Civil de Monterrey, los uniformados subieron hasta las últimas viviendas en búsqueda de ambos sujetos.

Luego de casi una hora de realizar un barrido en la zona, los elementos descartaron tener la ubicación de los hombres, sin embargo, no se mencionó el hallazgo de alguna pista.

Las investigaciones continuarán y se esperará a la información oficial de las corporaciones para conocer algún dato que acerque a dar con su aparición.