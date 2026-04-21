Fuerte incendio en tarimera de Escobedo deja cuatro intoxicados

Hasta el lugar acudieron elementos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a tres personas que inhalaron humo

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Cuatro hombres resultaron intoxicados y 188 personas fueron evacuadas tras registrarse un fuerte incendio al interior de una tarimera ubicada en el municipio de Escobedo, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad.

El siniestro ocurrió en un negocio identificado como KAYAC, localizado sobre la avenida Las Torres, en la colonia Puerta del Sol, dentro del parque industrial Escobedo.

Hasta el lugar acudieron elementos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios a cuatro personas que inhalaron humo durante el incendio, mismas que posteriormente fueron trasladadas a hospitales de la localidad para su atención médica.

Asimismo, se contó con el apoyo de la Asociación Mexicana de Rescate, cuyos elementos colaboraron en las labores de auxilio y atención a los afectados.

Como medida preventiva, un total de 188 personas fueron evacuadas del área para evitar riesgos mayores o alguna tragedia.

Desde distintos puntos de la zona podía observarse una densa columna de humo y fuego saliendo del inmueble, mientras elementos de Bomberos ingresaban para combatir las llamas y evitar que el fuego se propagara.

Las labores de sofocamiento continuaban para lograr el control total del siniestro.

Al sitio también arribaron elementos de Protección Civil de Escobedo y de Protección Civil del Estado, quienes coordinaron las acciones de emergencia.