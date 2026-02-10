Fuerte incendio consume taller mecánico en Monterrey

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, y serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas del siniestro

Un fuerte incendio se registró la tarde de este lunes en un inmueble habilitado como taller mecánico, ubicado sobre la calle Asuntos Agrarios, a la altura de la calle Campesinos, en la colonia Plutarco Elías Calles, al norponiente del municipio de Monterrey, a tan solo cuatro cuadras de la avenida Abraham Lincoln.

El siniestro provocó un importante despliegue de elementos de Bomberos y Protección Civil, debido a la intensidad del fuego y a la densa columna de humo negro, la cual fue visible desde distintos puntos de la ciudad.

De manera preliminar, autoridades confirmaron que el incendio consumió varios vehículos, entre ellos camionetas que se encontraban al interior del inmueble, situación que incrementó la magnitud del fuego.

La zona fue acordada y resguardada por las autoridades, por lo que se restringió el paso a los vecinos, como medida preventiva para evitar riesgos mayores mientras continúan las labores de control y sofocación del incendio.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, y serán las autoridades correspondientes quienes determinen las causas del siniestro una vez que el fuego sea completamente controlado.