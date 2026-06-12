Fuerte incendio consume basura y llantas en baldío de Monterrey

Tras el reporte, elementos de Bomberos de Nuevo León y personal de Protección Civil de Monterrey acudieron al lugar para combatir el fuego

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Un fuerte incendio registrado durante la madrugada movilizó a corporaciones de auxilio en la colonia Constituyentes del 57, en Monterrey, luego de que las llamas consumieran una importante cantidad de basura, llantas y tarimas almacenadas en un terreno baldío.

El siniestro fue reportado en el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y García Arellano, donde una densa columna de humo negro se elevó varios metros y pudo ser observada desde distintos puntos de la ciudad, generando preocupación entre vecinos del sector.

Tras el reporte, elementos de Bomberos de Nuevo León y personal de Protección Civil de Monterrey acudieron al lugar para combatir el fuego y evitar que las llamas se extendieran hacia predios cercanos o representaran un riesgo para los habitantes de la zona.

A su llegada, los cuerpos de emergencia encontraron que el incendio se concentraba principalmente en montones de basura, neumáticos y tarimas, materiales que generaron una intensa combustión y una gran cantidad de humo debido a su composición.

Las labores de sofocación se prolongaron durante varios minutos hasta que los rescatistas lograron controlar la situación y posteriormente realizaron trabajos de enfriamiento para descartar una posible reactivación del fuego.

Durante el operativo, elementos de Fuerza Civil brindaron apoyo con el aseguramiento del perímetro para facilitar las maniobras de los cuerpos de emergencia y mantener alejados a curiosos y automovilistas.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas ni daños a viviendas cercanas, mientras que las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las causas que originaron el incendio.