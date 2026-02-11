Fuerte despliegue por hallazgo de persona sin vida en río

Por: Gladys Zavaleta 10 Febrero 2026, 16:47 Compartir

Se espera que en los próximos minutos el cuerpo sea levantado y trasladado al Servicio Médico Forense para su identificación y realización de la necropsia

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un fuerte despliegue policiaco se registra en el lecho del río Santa Catarina tras el hallazgo de una persona sin vida, presuntamente localizada por sus propios familiares. Los hechos ocurrieron a la altura del puente Cuauhtémoc, frente a la colonia Independencia, hasta donde arribó una unidad de Fuerza Civil para resguardar la zona, en espera del arribo de elementos de la Policía Ministerial y personal de Servicios Periciales, quienes se encargarán de realizar las primeras investigaciones. Al momento, el área permanece bajo custodia policiaca y no se reporta el cierre de carriles a la circulación vehicular. Se espera que en los próximos minutos el cuerpo sea levantado y trasladado al Servicio Médico Forense para su identificación y la realización de la necropsia de ley.