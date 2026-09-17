Fuerte choque en Ruiz Cortines deja tres lesionados

El accidente habría sido ocasionado debido a un conductor imprudente, quien se habría saltado un semáforo en rojo, por lo que impactó a otro auto

Un aparatoso choque dejó como saldo a tres personas con lesiones leves, entre ellas una mujer joven, luego de que uno de los conductores presuntamente ignorara la luz roja del semáforo sobre la avenida Ruiz Cortines, a la altura de la colonia San Jorge.

En el percance vial participaron dos vehículos: una camioneta pick-up blanca y una camioneta color café. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad blanca se habría pasado el alto e impactó de lleno a la camioneta café, la cual resultó completamente destruida del frente debido a la fuerza de la colisión.

Una joven de entre 25 y 30 años, cuyo auto terminó como pérdida total, además de otros dos ocupantes de la camioneta blanca.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y descartaron heridas de gravedad; únicamente diagnosticaron torceduras de cuello, por lo que ningún involucrado requirió traslado a un hospital.

Al lugar arribaron elementos de Movilidad y Tránsito municipal para acordonar la zona y levantar el peritaje correspondiente, así como una grúa que retiró las unidades siniestradas para liberar la circulación. Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades legales.