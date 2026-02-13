Fuerte choque en Montemorelos deja a mujer lesionada

Los vehículos participantes presentaron daños considerados uno de ellos como pérdida total, dos de estos estacionados, dijeron testigos.

Un fuerte accidente se registró durante las primeras horas de la madrugada en Montemorelos, resultando una mujer lesionada.

El accidente vial se registró alrededor de las 1:50 de la madrugada del jueves en calle Primera de Oriente, en el barrio Jalisco, en el citado municipio.

En el lugar participaron tres camionetas en el choque, aparentemente dos se encontraban estacionadas.

Fuentes policiacas señalaron que paramédicos de la Cruz Roja brindaron la atención a una mujer identificada como Yamileth de la Cruz de aproximadamente 20 años de edad, quien fue llevada a un hospital particular para su atención médica.

Elementos del departamento de vialidad y tránsito acudieron al lugar del accidente para recabar datos y deslindar la responsabilidad del presunto responsable del choque.

Según indicaron que la camioneta y según la responsable del accidente iban peleando al momento del choque, información que es investigada por la policía para determinar cómo ocurrió el accidente