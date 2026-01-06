Fuerte choque deja una mujer lesionada al sur de Monterrey

Debido al impacto, las bolsas de aire del Honda Civic se activaron y una mujer resultó lesionada, por lo que fue necesaria la valoración médica en el lugar

Un fuerte accidente vial se registró la mañana de este lunes al sur de Monterrey, en el cruce de las calles Río Nazas y Río Aguanaval, en la colonia México, luego de que un automóvil presuntamente se pasara la señal de alto.

En el percance se vieron involucrados una camioneta Chevrolet Traverse color plata, con placas RXZ602-B, y un automóvil compacto Honda Civic color blanco, con placas de Tamaulipas XBK232-D, el cual habría sido el responsable tras no respetar el alto correspondiente.

Debido al impacto, las bolsas de aire del Honda Civic se activaron y una mujer resultó lesionada, por lo que fue necesaria la valoración médica en el lugar.

La afectada se dirigía a su centro de trabajo y, de acuerdo con información recabada, labora en el sector salud.

Por su parte, la conductora de la camioneta Chevrolet también se dirigía a su empleo, donde se desempeña como contadora, y no presentó lesiones de consideración.

Se espera el arribo elementos de tránsito al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente.

Cabe señalar que la vialidad no se vio afectada, ya que ambas unidades no obstruían la circulación.

Se espera el parte médico para determinar la gravedad de las lesiones y deslindar responsabilidades.