Fuerte choque deja un muerto y dos heridos sobre av Miguel Alemán

Aparentemente, uno de los vehículos involucrados se estrelló contra los separadores de concreto de la vialidad, para después ser impactado por una camioneta

Al menos una persona sin vida y otras dos más lesionadas fue el saldo de un fuerte choque registrado sobre la avenida Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca.

Los hechos se registraron alrededor de las 7:00 horas a la altura del kilómetro 22, cuando los conductores de una camioneta y un automóvil compacto participaron en este accidente con dirección al Aeropuerto Internacional de Apodaca.

Aparentemente, los dos tripulantes del automóvil compacto de color gris con placas SHM-575-C se estrellaron contra los separadores de concreto instalados sobre la carretera, quedando ambos lesionados.

Sin embargo, el conductor de la camioneta color gris con Placas SBP-564-B se impactó contra la unidad ya siniestrada, cuyo conductor perdió la vida a causa de las heridas ocasionadas por este choque, quedando la parte frontal de su unidad destrozada y las bolsas de aire activadas.

Elementos de Protección Civil Nuevo León, Protección Civil de Apodaca, paramédicos y la propia Policía de Apodaca acudieron hasta el sitio para atender a los lesionados, los cuales ya fueron trasladados hacia la Clínica 67 del IMSS.

En coordinación con personal de Protección Civil Apodaca, PC Estatal efectuó las labores correspondientes para la eliminación de riesgo en el sitio.

Por el momento, la circulación de la vialidad permanece cerrada en al menos tres carriles.