Fuerte choque deja dos lesionados en Av. Alfonso Reyes, San Pedro

Un hombre de 53 años y un joven de 16 años resultaron lesionados tras un choque lateral en la colonia Jardines Coloniales Primer Sector

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Fue alrededor de las siete de la mañana de este martes cuando un choque lateral entre dos vehículos dejó a dos personas lesionadas sobre la avenida Alfonso Reyes, a la altura de la colonia Jardines Coloniales Primer Sector, en San Pedro Garza García.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los conductores habría intentado rebasar al otro vehículo, lo que provocó que ambos automóviles perdieran el control y terminaran fuera de su trayectoria.

Uno de los vehículos, un Mazda conducido por un hombre de 53 años identificado como Oscar Osvaldo, terminó impactándose contra una luminaria. Mientras que el otro automóvil, un Volkswagen blanco conducido por un joven de 16 años, se estrelló contra un árbol.

En el accidente resultaron lesionados ambos conductores. Oscar Osvaldo presentó una fractura en el tobillo derecho, mientras que el joven sufrió una lesión en la pierna derecha.

Al sitio arribaron paramédicos de Cruz Roja para brindar atención a los involucrados. Oscar Osvaldo fue trasladado de emergencia al Hospital General de Zona número 21 para recibir atención médica, mientras que el joven fue atendido en el lugar por elementos de Protección Civil y posteriormente trasladado a un hospital privado.

El accidente provocó afectaciones en la circulación de la avenida Alfonso Reyes, debido a que uno de los carriles con dirección hacia el poniente permaneció obstruido mientras se realizaban las labores de atención y retiro de los vehículos.

Elementos de los cuerpos de emergencia permanecieron en el lugar para realizar las maniobras correspondientes, mientras autoridades recabaron información para determinar cómo ocurrió el accidente.