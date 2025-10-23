Fueron tres los allendenses desaparecidos entre ellos una mujer

No llegaron por el otro tráiler y perdieron comunicación con ellos desde el día sábado alrededor de las 11:45 de la noche, de ese momento comenzó la búsqueda.

Fueron tres las personas que fueron reportadas como desaparecidas, entre ellas una mujer.

José Luis Garza Guerra, chófer de una compañía de tráiler, Iván Alejandro Oyervidez Ayala, de 29 años de edad, y la mujer identificada como Britany Paola Esquivel Oyervides.

De acuerdo con familiares de Britany Paola, su hermana Jazmín Esquivel, dijo que fueron por un tráiler a Reynosa, Tamaulipas. Estuvieron en un hotel y una fonda llamada El buen sabor, donde posiblemente les proporcionaran videos donde estuvieron.

Señalaron que interpusieron la denuncia con las autoridades de la Fiscalía para su búsqueda.

Indicaron que fueron por un tractocamión, encomienda que tenía el chófer José Luis Garza Guerra, quien era trabajador de una compañía de tráiler llamada RAC.

Informaron que no llegaron por el otro tráiler y perdieron comunicación con ellos desde el día sábado alrededor de las 11:45 de la noche. Desde ese momento comenzó la búsqueda.

Las autoridades ministeriales se encuentran realizando las investigaciones correspondientes de lo sucedido.