Fuego consume vehículo en la avenida Morones Prieto

El conductor y un menor de edad lograron ponerse a salvo luego de que el vehículo comenzara a incendiarse, durante la tarde de este miércoles

Un vehículo quedó en cenizas luego de que se incendiara en la avenida Moronea Prieto metros antes de llegar a Venustiano Carranza.

Al lugar arribaron elementos de bomberos y de Protección Civil estatal y municipal para controlar el fuerte incendio que alcanzó un terreno baldío.

Pese a las intensas llamas, el conductor y un menor de edad lograron ponerse a salvo para pedir ayuda.

No se reportaron personas lesionadas tras este siniestro.

Por algunos momentos la vialidad se vio afectada en su circulación al oriente, hasta que fue retirado el auto por una grúa.