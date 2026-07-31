Fuego consume vehículo de empleado del IMSS en Montemorelos

Una fuente policiaca señaló que el trabajador del IMSS llegó alrededor de las 20:00 horas del miercoles y dejó estacionado su vehículo

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El incendio de un vehículo afuera de las instalaciones del IMSS en Montemorelos movilizó a la policía y agente ministeriales, presuntamente fue provocado.

El vehículo afectado se trata de un auto Nissan Sentra modelo 2008 en color negro.

El afectado Iván Eduardo, N.N. de 44 años de edad, empleado del Seguro Social.

Vehículo comenzó a incendiarse durante la madrugada

Una fuente policiaca señaló que el trabajador del IMSS llegó alrededor de las 20:00 horas del miércoles y dejó estacionado su vehículo frente a la clínica del seguro social y posterior ingresó a laborar en turno de madrugada.

Aproximadamente a las 02:10 horas de hoy, una guardia le informó que su vehículo se estaba incendiando.

El propietario del vehículo salió del lugar y observó fuego en la parte frontal, intentaron controlar con extintores. Posteriormente, arribaron elementos de la policía y protección civil, quienes extinguieron en su totalidad el incendio.

Encuentran recipiente con olor a gasolina

Señalaron que en el lugar localizaron un recipiente con olor a gasolina y un encendedor junto al vehículo.

Ahora, agentes ministeriales investigan el incendio, porque la fuente policiaca que el afectado Iván Eduardo declaró que tiene dudas de que fuera un cortocircuito y sospecha de quién pudo prenderle fuego o bien mandárselo quemar.

Al lugar arribaron elementos del departamento de periciales, quienes recabaron indicios.