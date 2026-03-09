Fuego consume el cofre de un auto en Villa Mitras

Los rescatistas realizaron una evaluación de seguridad en la unidad para descartar riesgos adicionales, como presencia de fuego residual

Un incendio de vehículo provocó la movilización de cuerpos de emergencia la mañana de este domingo en la colonia Villa Mitras, en Monterrey, donde un automóvil fue consumido parcialmente por el fuego.

El reporte fue atendido por Protección Civil de Nuevo León alrededor de las 08:18 horas en el cruce de las avenidas Rangel Frías y No Reelección, luego de que se alertara sobre un automóvil en llamas.

Bomberos sofocan el incendio antes del arribo de rescatistas

Al llegar al sitio, personal de Protección Civil Nuevo León observó que el incendio ya había sido sofocado por elementos de Bomberos Nuevo León, quienes controlaron las llamas que afectaban al vehículo.

Posteriormente, los rescatistas realizaron una evaluación de seguridad en la unidad para descartar riesgos adicionales, como presencia de fuego residual o posibles fugas que representaran peligro en la zona.

Tras confirmar que no existían condiciones de riesgo, la unidad de Protección Civil concluyó su intervención y reanudó labores.

Vehículo afectado y conductor

El automóvil involucrado fue identificado como un Mazda modelo 2003 color blanco, con placas SAC-819-B.

De acuerdo con el reporte, el conductor fue identificado como César Osvaldo, de 20 años. En el informe de las autoridades no se reportaron personas lesionadas tras el incidente.