Fuego consume camión de Ruta 223 en gasolinera de Juárez

Una falla en una válvula desató un voraz incendio en la colonia Monte Kristal; bomberos evitaron que las llamas alcanzaran otras unidades.

Un camión de la Ruta 223 fue consumido en su totalidad por el fuego cuando estaba abasteciéndose de gas en Juárez.

El siniestro habría ocurrido por una falla en una válvula de la estación móvil de combustible con capacidad de 6,500 litros.

Fue en las instalaciones de la empresa Enco, ubicadas en la colonia Monte Kristal, donde se registró el incendio.

Las llamas rápidamente se propagaron por la unidad, sin embargo, fueron liquidadas por Bomberos y Protección Civil municipal antes de que se expandieran a otros camiones.

Y es que dentro del mismo predio se encontraban más vehículos estacionados y a la espera de recargar gas.

Pese a que el autobús quedó calcinado, su operador logró alejarse a tiempo y no resultó con heridas.

De igual manera, los empleados de la estación salieron ilesos del percance, y se informó que Protección Civil de Nuevo León colaborará con los peritajes en el equipo.