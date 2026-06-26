Frustran intento de privación de secuestro frente a la Fiscalía

Los cuatro hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de privación de la libertad, quedando la investigación en curso

Un hombre de 29 años de edad fue rescatado luego de que cuatro sujetos intentaran privarlo de la libertad en el exterior de instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, en el municipio de Monterrey.

Los hechos se registraron la tarde del miércoles sobre la avenida José Eleuterio González, en la colonia Vista Hermosa, justo frente al edificio de Criminalística de Campo y Servicios Periciales, donde la víctima, empleado de un negocio tipo carwash del sector, fue sometida y amenazada por los presuntos responsables.

De acuerdo con la información oficial, los detenidos intentaron subir al hombre a una camioneta Toyota RAV4 en color rojo con placas del estado de Veracruz, asegurándole que se lo llevarían en contra de su voluntad.

Al comenzar a gritar, personal del lugar alertó a las autoridades.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones arribaron al sitio, donde la víctima los señaló directamente, por lo que fue liberada y resguardada, procediendo a la detención en flagrancia de Tadeo “N”, de 29 años; Axel “N”, de 19; Juan “N”, de 35; y Daniel “N”, de 45 años.

Los cuatro hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de privación de la libertad, quedando la investigación en curso para determinar el móvil y su situación jurídica.