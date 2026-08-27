Frustran intento de asalto y detienen a hombre en Guadalupe

Hombre fue detenido tras presuntamente intentar robar el dinero de una tienda en Guadalupe; policías lo persiguieron y capturaron al intentar escapar.

Un hombre fue detenido en flagrancia luego de que presuntamente intentara apoderarse del dinero de la caja de una tienda ubicada en la colonia Centroamérica, en el municipio de Guadalupe.

El intento de robo fue reportado al número de emergencias 911, lo que movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, los policías realizaban recorridos de disuasión delictiva cuando recibieron el reporte sobre un hombre que presuntamente amenazaba a un empleado para apoderarse del efectivo del establecimiento, ubicado en el cruce de las avenidas Guadalajara y Hermosillo.

Al llegar al negocio, los uniformados observaron al sospechoso todavía en el interior. Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, el hombre salió corriendo e intentó escapar.

Los elementos iniciaron una persecución a pie y lograron darle alcance metros adelante, donde procedieron con su detención.

Durante la intervención, los policías le aseguraron un cúter, el cual presuntamente habría utilizado para amenazar al empleado durante el intento de robo.

El detenido fue identificado como Juan Miguel, de 35 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica por el delito de tentativa de robo con violencia.