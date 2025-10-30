Frustran a farderos de surtir el mandado sin pagar en Santiago

Elementos de la Policía de Santiago detuvieron a una banda de farderos después de apoderarse de varios artículos en una farmacia en Santiago, NL

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Santiago frustraron que un grupo de farderos surtieran el mandado sin pagar en una farmacia tras ser detenidos.

Cuatro mujeres y un hombre ingresaron a una farmacia ubicada en la comunidad de El Cercado y recorrieron los pasillos, mientras escondían entre sus ropas diferentes artículos.

Tras ser cuestionados por una empleada, las cinco personas salieron corriendo y se dieron a la fuga a bordo de una camioneta Ford Edge con placas RXM721-C del estado de Nuevo León.

Elementos policiales atendieron el reporte del robo y apoyados por las cámaras de seguridad vial lograron dar alcance a la camioneta en la Carretera Nacional a la altura de Los Cavazos.

Los detenidos fueron identificados como Marco “N”, de 53 años de edad, con domicilio en el Fraccionamiento Azteca, en el Municipio de Guadalupe; Violeta “N”, de 41 años, de la Colonia Arturo B. de la Garza; Karen “N”, de 31, de la Colonia América 2; Daniela “N”, de 27, de la Colonia Alfonso Reyes, y Leslie “N”, de 24 años, de la Colonia Independencia, todas del municipio de Monterrey.

El grupo de farderos se había apoderado de varios paquetes de jabones de diferentes marcas; frituras, un bote de suavizante líquido y detergente en polvo, todo lo cual fue encontrado a bordo del vehículo.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.