Frustra guardia asalto y detienen a presunto asaltante

Durante la huida, el sospechoso presuntamente lanzó el martillo contra el elemento de seguridad, provocándole una lesión en una pierna

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Un hombre fue detenido por policías de Guadalupe minutos después de presuntamente intentar cometer un robo con violencia en una casa de empeño, donde rompió una vitrina con un martillo para tratar de apoderarse de diversos artículos.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento First Cash, ubicado sobre la avenida Benito Juárez, en la colonia Camino Real 1, donde el reporte al C4 movilizó a elementos municipales.

Guardia de seguridad impide el robo

De acuerdo con las primeras investigaciones, el presunto responsable ingresó al negocio y utilizó un martillo para quebrar una vitrina e intentar sustraer mercancía; sin embargo, un guardia de seguridad logró impedir el robo.

Durante la huida, el sospechoso presuntamente lanzó el martillo contra el elemento de seguridad, provocándole una lesión en una pierna. Además, utilizó una llave perica para romper el cristal de la puerta principal antes de escapar.

Policías lo localizan tras una breve persecución

Con la descripción proporcionada por empleados del establecimiento, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda y localizaron al presunto responsable en calles cercanas.

Tras una breve persecución, fue detenido Luis Antonio, de 42 años, quien fue identificado como el probable responsable.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de tentativa de robo con violencia.