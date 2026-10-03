Frente frío provocará lluvias hasta el lunes en Nuevo León

Los mayores acumulados se esperan en las regiones Norte, Oriente, Citrícola y Metropolitana, donde podrían superar los 75 milímetros entre el viernes y el lunes

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El frente frío número uno continuará generando lluvias en Nuevo León durante los próximos días, con posibilidad de precipitaciones de mayor intensidad durante la tarde y noche de este viernes.

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos, informó que las lluvias registradas durante la noche y madrugada se presentaron prácticamente en todo el estado.

“Bueno, como lo habíamos comentado en días pasados, el frente frío número uno se dejó sentir prácticamente en la tarde-noche del día de ayer, por lo cual lluvias de moderadas a fuertes y en algunas ocasiones muy fuertes que se sintieron en prácticamente todo el estado”.

Reportan saldo blanco y alrededor de 70 vehículos varados

Pese a las condiciones meteorológicas, el funcionario señaló que hasta el momento se mantiene un saldo blanco, además de destacar el operativo implementado junto con corporaciones de seguridad, autoridades municipales y dependencias de movilidad.

“Les quiero comentar la relevancia es el saldo blanco que al momento tenemos gracias a todas las acciones de prevención y que ustedes han seguido las recomendaciones”.

Durante la madrugada, alrededor de 70 vehículos quedaron varados en distintos puntos y algunas avenidas tuvieron cierres que posteriormente fueron retirados.

“Y también comentarles la copiosa lluvia que tuvimos en diferentes puntos, alrededor de 70 vehículos se quedaron varados, algunas avenidas como lo digo en la noche de ayer que estuvieron cerradas, pero bueno, afortunadamente insistimos un saldo blanco que se mantiene en todo el estado”.

En cuanto a las carreteras, Cavazos informó que la Monterrey-Saltillo, en el sentido de Saltillo hacia Monterrey, presenta afectación por un accidente, con un carril habilitado. La Monterrey-Nuevo Laredo, indicó, se mantiene con circulación fluida.

Prevén lluvias de moderadas a fuertes durante la tarde y noche

Para esta tarde y noche se prevé nuevamente un incremento en las precipitaciones, por lo que Protección Civil pidió no bajar la guardia.

“Para la tarde-noche se esperan lluvias de moderadas a fuertes, área metropolitana, zona norte, región citrícola y prácticamente la mayor parte del estado tendremos estas lluvias, por lo cual no debemos de bajar la guardia, debemos de tener mucha precaución”.

Las autoridades insistieron en evitar cruzar ríos, arroyos, vados o corrientes de agua, ya que podrían representar un riesgo tanto para peatones como para automovilistas.

Aviso meteorológico se mantiene hasta el lunes 5 de octubre

El aviso meteorológico se mantiene vigente hasta el lunes 5 de octubre, con acumulados superiores a 75 milímetros en las regiones Norte, Oriente, Citrícola y Metropolitana. Las condiciones también podrían estar acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Protección Civil recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales y recordó que ante cualquier emergencia se debe llamar al 911.

Con información de Laura Palacios.....