Frente frío 41 causa apagones e incendios en área metropolitana

Los primeros reportes comenzaron a registrarse alrededor de la una de la madrugada, cuando habitantes de diferentes colonias alertaron sobre intensos vientos

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Las fuertes rachas de viento acompañadas de tolvaneras que trajo consigo el frente frío número 41 durante la madrugada de este lunes provocaron afectaciones en distintos municipios del área metropolitana de Monterrey, entre ellas fallas en el suministro de energía eléctrica, incendios y daños en la infraestructura eléctrica.

Los primeros reportes comenzaron a registrarse alrededor de la una de la madrugada, cuando habitantes de diferentes colonias alertaron sobre intensos vientos que sacudían árboles, cables y estructuras, además de levantar polvo en diversas vialidades.

De acuerdo con reportes ciudadanos, varias colonias de municipios como San Nicolás, Monterrey, García, Apodaca, Guadalupe, Santiago, Santa Catarina, Juárez, El Carmen y Escobedo presentaron interrupciones en el servicio de energía eléctrica, presuntamente derivadas de daños en líneas y transformadores provocados por las ráfagas de viento.

En el municipio de San Nicolás, en el sector de Arboledas de Santo Domingo, vecinos reportaron la caída de un árbol en el cruce de las calles Cacao, Crespones y Naranjos, el cual terminó derribando cables de energía eléctrica, lo que dejó sin servicio a varias viviendas del sector.

En Santa Catarina también se reportó el colapso de varios transformadores de energía eléctrica, algunos de los cuales incluso comenzaron a incendiarse, lo que generó alarma entre los residentes cercanos.

Una situación similar ocurrió en el municipio de Escobedo, donde en la colonia Santa Martha se reportó el incendio de un transformador, aparentemente luego de que los fuertes vientos provocaran daños en el sistema eléctrico.

Además, sobre el Libramiento Noreste, a la altura del Camino a las Pedreras en el municipio de Escobedo, se registró un incendio que movilizó a elementos de Bomberos de Nuevo León. Otro siniestro fue reportado en las inmediaciones de la colonia La Alianza, lo que generó una segunda movilización de cuerpos de auxilio durante la madrugada.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas por estos incidentes, aunque las autoridades continuaban realizando recorridos para evaluar los daños provocados por las intensas rachas de viento asociadas al sistema frontal.