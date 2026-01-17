Frente Frío 29 trae descenso térmico y ráfagas de viento en NL

Se prevé que el cambio en las condiciones meteorológicas comience durante la noche y se intensifique en la madrugada del sábado.

Protección Civil Nuevo León informó que el Frente Frío número 29 y su masa de aire polar ingresarán al norte del país durante el día sábado, lo que provocará un descenso notable en las temperaturas en el estado, además de vientos fuertes y lluvias aisladas.

De acuerdo con el reporte oficial, durante este viernes se mantendrá un ambiente cálido, con temperaturas máximas cercanas a los 25 grados Celsius. Sin embargo, se prevé que el cambio en las condiciones meteorológicas comience durante la noche y se intensifique en la madrugada del sábado.

¿Cómo cambiará el clima a partir del sábado?

Para el sábado, el pronóstico indica temperaturas mínimas de 10 °C y máximas de 16 °C en la zona metropolitana y distintas regiones de Nuevo León. Estas condiciones estarán asociadas al avance del sistema frontal y a la entrada de aire polar.

El domingo se espera un ambiente aún más frío, con temperaturas mínimas cercanas a los 5 °C y máximas alrededor de los 15 °C, principalmente durante las primeras horas del día.

Ráfagas de viento y lluvias aisladas en el estado

Además del descenso térmico, el Frente Frío 29 favorecerá ráfagas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora, especialmente en la región oriente del estado, lo que podría generar condiciones de riesgo en zonas abiertas y carreteras.

También se prevén precipitaciones aisladas a partir del sábado, con acumulados estimados de entre 5 y 20 milímetros, sin descartar variaciones conforme avance el sistema.

Recomendaciones ante el descenso de temperatura

Ante este escenario, Protección Civil Nuevo León recomendó a la población mantenerse informada a través de canales oficiales, abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente en niñas, niños, personas adultas mayores y personas con padecimientos respiratorios.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, la dependencia estatal mantiene monitoreo permanente de la información emitida por CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional y las imágenes de radar meteorológico, y se informará oportunamente cualquier actualización relevante.